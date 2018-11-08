Усик: Задоволений, немов дитина, що отримала кіндер-сюрприз

Олександр Усик поділився враженнями від перебування у Англії напередодні бою з Тоні Белью.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Мені дуже подобається тутешня атмосфера, вона мене надихає. Колись я міг лише мріяти про просту поїздку до Англії, а тепер я буду тут боксувати. Я задоволений, немов маленька дитина, що отримала кіндер-сюрприз", - сказав Усик.

За словами українця, Белью - найнебезпечніший суперник у його кар’єрі.

"Я буду робити те, що вмію і люблю - боксувати. Упевнений, що вийде неймовірний поєдинок, оскільки з обох сторін є величезне бажання проявити себе. Тоні дуже небезпечний суперник, мабуть, найсильніший опонент в моїй кар'єрі", - заявив Усик.

Нагадаємо, Усик та Белью влаштували перед боєм дуель поглядів.

Раніше, Усик назвав Белью небезпечним та хитрим суперником.

Джерело - Sky Sports.