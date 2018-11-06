Ломаченко: Я хочу потрапити в історію боксу, ось і все. ВІДЕО

Василь Ломаченко, заявив, що хоче закарбувати своє ім'я в історії боксу.

Про це він повідомив у своєму instagram.

Василь виклав відео у якому пояснив сенс своїх тренувань та свою мету в спорті.

"Думаю, тобі потрібно розуміти, чого ти хочеш в цьому спорті. Я приїхав в США, в Окснард і фокусуюсь на своєму таборі. Мені потрібно просто відпочивати і тренуватися. Мені потрібно забути про своє звичайне життя. Перед боєм ти маєш бути сильним, швидким і розумним, як фізично, так і ментально. Довгий час я хочу увійти в історію: стати абсолютним чемпіоном світу, об'єднати всі пояси. Я хочу потрапити в історію боксу, ось і все".