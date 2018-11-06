Дерев'янченко: В Усика немає перспектив у супервазі. ВІДЕО

Український боксер Сергій Дерев'янченко не вірить в успіх Олександра Усика в суперважкій вазі.

Про це сказав сам боксер.

"Шанси Усика в суперважкій вазі? Думаю немає. Звичайно, він може - такі, як Холіфілд переходили. Все можливо, але Саня маленький для супервжкої ваги, на мою думку.

Подивитися на тих же Джошуа, Вайлдера. Джошуа - взагалі машина. Саня більш технічний. Але всі 12 раундів з таким атлетом боксувати, потрібно бути таким самим", - сказав Дерев'янченко в інтерв'ю YouTube-каналі VideoBoxing.