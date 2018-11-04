Вайт відреагував на бажання Хабіба отримати 50 мільйонів за бій

Президент UFC Дейна Вайт прокоментував слова менеджера Хабіба Алі Абдель-Азіза про те, що його боєць вийде на бій не менше, ніж за 50 мільйонів доларів.

Його слова наводить MMA Fighting.

"Звичайно, це реально. І вони знають, що це можливо. Вони знають відповідь на це питання", — сказав Уайт.

Алі Абдель-Азіз заявив, що Хабіб Нурмагомедов став суперзіркою світового рівня і буде битися за великі гонорари.

Нагадаємо, Нурмагомедов зустрівся із людиною, яку підозрюють у фінансуванні тероризму.

Також Хабібу хаборонили битися з Мейвезером.

Джерело - MMA Fighting.