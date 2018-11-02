В Україні створили першу у світі жіночу лігу боксу. ФОТО

У Києві презентували першу у світі жіночу лігу боксу. У рамках ліги українська команда U.Lions проводитиме поєдинки з представницями інших країн.

Президентом ліги жіночого боксу і головним тренером команди став Володимир Богатиренко, віце-президентом проекту і генеральним менеджером команди - Мирослава Пеганова, капітан команди — Іванна Крупеня.

Всього до складу U.Lions увійшли дев'ять українських боксерок: Анна Охота, Тетяна Коб, Іванна Крупеня, Сніжана Холодкова, Катерина Рогова, Анна Охрей, Анна Лисенко, Марія Боруца, Тетяна Шевченко.

Перший матч відбудеться 19 грудня в Києві у Палаці Спорту проти команди Польщі. Планується проведення ще 3 матчевих зустрічей з командами різних країн 2019 року.

Проект розраховують вивести на міжнародний рівень 2020 року.

Нагадаємо, бій Усик - Белью розсудить британець.

Натомість Усику вручили ще один пояс.

Джерело - Чемпіон.