Нурмагомедов зустрівся з підозрюваним у фінансуванні тероризму, який перебуває в розшуку. ФОТО

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов провів в ОАЕ зустріч з колишнім олімпійським чемпіоном Сагідом Муртазалієвим, який зараз перебуває в міжнародному розшуку.

Про це в Twitter повідомив журналіст Карім Зідан.

Нині відомо, що Муртазалієв був чемпіоном світу, Європи та Олімпійських ігор 2000 року з вільної боротьби.

Після завершення спортивної кар'єри Муртазалієв став депутатом Народних зборів Дагестану від партії Єдина Росія. Також був главою відділення Пенсійного фонду Росії в Республіці Дагестан.

UFC champ Khabib Nurmagomedov met with alleged criminal Sagid Murtazaliev during Dubai visit. Murtazaliev is an Olympic gold medalist accused of financing terrorism in 2015 and is a suspect in several murders. He fled Russia and is wanted by the government (h/t @RRigan97) pic.twitter.com/h4R5kc5DOm