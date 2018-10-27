Чемпіонський бій Дерев'янченко - Джейкобс: дивитися онлайн

У ніч з 27 на 28 жовтня на малій арені Медісон Сквер Гарден відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.
На ринг вийдуть українець Сергій Дерев'янченко і американець Деніел Джейкобс.
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Титул став вакантним після того, як його не захотів захищати Геннадій Головкін. Для Дерев'янченко це перший чемпіонський бій в кар'єрі.
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Дивитися онлайн бій Дерев'янченко - Джейкобс можна за цим посиланням.
Джерело - Чемпіон.