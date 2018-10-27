Арум: Ломаченко набагато кращий за Мейвезера. ВІДЕО

Промоутер Василя Ломаченка - Боб Арум заявив, що український боксер кращий за Флойда Мейвезера.

Про це повідомляє ESNews.

"Не думаю, що поєдинок Ломаченка та Мейвезера був би конкурентним. Ломаченко - набагато кращий боксер. Флойд був дуже-дуже хороший в 35. Вважаю, що у Ломаченка не було б таких проблем з Кастільо, які мав Мейвезер. Багато хто навіть вважає, що він той бій програв", - сказав Арум.