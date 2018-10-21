Бій українського важковаговика скасували, через незвичайну причину

Поєдинок українця Владислава Сіренка скасували, через те, що його суперник не прилетів до ПАР.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Проти 23-річного киянина в ринг повинен був вийти представник Аргентини Рожеліо Омар Россі, який, не зміг вилетіти на бій. Поєдинок Сіренко - Россі мав стати головним під час вечора боксу в Преторії.

Команда Сіренка намагалася терміново знайти боксеру нового опонента, але марно.

Владислава Сіренка тренує Джейм Алі Башир, який раніше праюував з Олександром Усиком.

Нагадаємо, спаринг-партнер Усика - Малік Скотт, заявив, що українець боксує, немов у нього чорний пояс з боксу.

Раніше, Усик запросив фанів на бій з Белью до кінотеатрів.

Джерело - Luckypunch у facebook.