Бій українського важковаговика скасували, через незвичайну причину

Поєдинок українця Владислава Сіренка скасували, через те, що його суперник не прилетів до ПАР.
Про це повідомляє Luckypunch.net.
Проти 23-річного киянина в ринг повинен був вийти представник Аргентини Рожеліо Омар Россі, який, не зміг вилетіти на бій. Поєдинок Сіренко - Россі мав стати головним під час вечора боксу в Преторії.
Команда Сіренка намагалася терміново знайти боксеру нового опонента, але марно.
Владислава Сіренка тренує Джейм Алі Башир, який раніше праюував з Олександром Усиком.
Нагадаємо, спаринг-партнер Усика - Малік Скотт, заявив, що українець боксує, немов у нього чорний пояс з боксу.
Раніше, Усик запросив фанів на бій з Белью до кінотеатрів.
Джерело - Luckypunch у facebook.