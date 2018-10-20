Ломаченко: Бій Хабіба та Флойда це неповага до боксерів. ВІДЕО

Василь Ломаченко вважає поєдинок Хабіба Нурмагомедова проти Флойда Мейвезера неповагою до всіх боксерів.

Про це повідомляє EsNews.

"Ви вірите у бій Хабіба та Флойда? Мені не подобається все це. Це неповага до всіх боксерів. Звичайно, це великі гроші для обох, але це просто спектакль. Нехай роблять бій в UFC. Флойд не боєць змішаних єдиноборств? Хабіб теж не боксер. Він відмінний борець, але він не боксер", - сказав Ломаченко.