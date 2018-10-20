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Ломаченко: Бій Хабіба та Флойда це неповага до боксерів. ВІДЕО

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Ломаченко: Бій Хабіба та Флойда це неповага до боксерів. ВІДЕО

Василь Ломаченко вважає поєдинок Хабіба Нурмагомедова проти Флойда Мейвезера неповагою до всіх боксерів. 

Про це повідомляє EsNews. 

"Ви вірите у бій Хабіба та Флойда? Мені не подобається все це. Це неповага до всіх боксерів. Звичайно, це великі гроші для обох, але це просто спектакль. Нехай роблять бій в UFC. Флойд не боєць змішаних єдиноборств? Хабіб теж не боксер. Він відмінний борець, але він не боксер", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Мейвезер розповів, за яких умов відбудеться його бій з Нурмагомедовим

Раніше, Нурмагомедов викликав Мейвезера на поєдинок

Джерело - EsNews.

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