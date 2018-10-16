Гвоздик: Статус анердога полегшує завдання у бою проти Стівенсона

Українець Олександр Гвоздик вважає, що статус андердога допоможе йому у бою проти канадця Адоніса Стівенсона.

Про це повідомляє BoxingTalk.

"Я буду битися в статусі андердога, це полегшує моє завдання. Я можу сказати, або рішенням суддів, або нокаутом. Перемога в цьому бою означає для мене все. Я буду чемпіоном світу, а не просто напівчемпіоном, такий титул мене не задовольняє", - сказав Гвоздик, який володіє званням тимчасового чемпіона світу WBС у напівважкій вазі (до 79,9 кг).

Нагадаємо, бій Гвоздик - Стівенсон відбудеться 1 грудня у канадському Квебеку.

Гвоздика до поєдинку зі Стівенсоном готуватиме Тедді Атлас, який тренував Майка Тайсона.

Джерело - BoxingTalk.