Белью: У мене перемог нокаутом більше, ніж в Усика боїв

Незважаючи на всі регалії, які є в колекції абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, його суперник по бою 10 листопада в англійському Манчестері Тоні Беллью впевнений: ніякі досягнення не врятують українця.

Про це сказав сам боксер.

"У мене стовідсоткова впевненість в тому, що я його порву на шматки. У мене перемог нокаутом більше, ніж у нього боїв", - сказав Белью.

Нагадаємо, Усик проведе наступний бій проти Белью 10 листопада в Манчестері.

Також Усик і Белью провели дуель поглядів на лондонському Вемблі.

Джерело - gorodokboxing.