Вайлдер проломив щелепу маскоту в ефірі телепрограми. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер проломив щелепу людині в костюмі маскота під час телешоу ESPN Nacion.

Про це повідомляє ESPN.com.

Після інциденту американський супертяж вибачився і як компенсацію запропонував потерпілому відвідати його поєдинок з Тайсоном Ф'юрі 1 грудня.

"Я перепрошую перед сміливцем всередині костюма, якщо він справді постраждав. Я дуже поважаю його за те, що він погодився взяти участь у цьому. Поважаю за його хоробрість і мужність. Якщо інформація про травму правдива, то хотів би за свою провину запросити хлопця на свій наступний бій 1 грудня з Тайсоном Ф'юрі", — сказав Вайлдер.