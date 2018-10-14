Українець не зміг здобути континентальний титул WBA

Українець Андрій Великовський звів внічию бій проти володаря титлу WBA Continental Миколи Веселова з Білорусі.

Таким чином, європейський пояс WBA у середній вазі залишився у білоруського боксера, повідомляє Xsport.ua.

У естонській Нарві за підсумками 12 раундів судді зафіксували нічию: 111-113, 113-113 і 114-113.

Для Веселова це був перший захист титулу. Великовский лише втретє боксував за межами України. Загалом у активі українця, окрім нічиєї, є вісім перемог.

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Джерело - Xsport.