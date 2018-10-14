Ломаченко розповів, що сталося насправді в бою Нурмагомедов — Мак-Грегор

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко поділився враженнями від відвідування UFC 229, головним боєм якого стала зустріч за титул в легкій вазі між Хабібом Нурмагомедова і Конором Мак-Грегором.

"Я вперше відвідав UFC наживо. Мені дуже сподобалося. Я відчув, чому людям подобається ходити на UFC і чому цей вид спорту набрав шалених обертів. Що там сталося? Всі бачили, що сталося. Спочатку один спортсмен увесь час підігрівав інтерес до бою. Підігрівав, підігрівав і розпалив це до такої міри, що терпець другого спортсмена увірвався. Що далі було - всі бачили", — сказав Ломаченко.

Український боксер не став засуджувати жодного зі спортсменів, а про покарання їм сказав так:

"Я не хотів би зараз виступати в ролі судді і в ролі якогось там порадника. Я такий же глядач і фанат, як і всі інші", — сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Хабіб Нрмагомедов може покинути UFC.

Також він отримав запрошення з реслінгу.

Джерело - EsNews.