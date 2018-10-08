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Реванш Пакьяо проти Майвезера відбудеться не раніше 2019-го року

Сьогодні 10:44 151 0
Реванш Пакьяо проти Майвезера відбудеться не раніше 2019-го року

Стали відомі плани колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо.

За інформацією Spin.ph, філіппінець підписав контракт з впливовим функціонером у світі боксу Елом Хеймоном. Він допоможе йому організувати бій проти Едрієна Бронера, а потім — реванш з Флойдом Мейвезером.

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Поєдинок філіппінця проти Бронера запланований на другу тиждень січня 2019 року. Проти Мейвезера — на травень. Водночас другий бій відбудеться тільки в тому випадку, якщо Пакьяо вдасться перемогти в першому.

Нагадаємо, Пакьяо вирішив створити свою криптовалюту.

Джерело - Xsport.

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