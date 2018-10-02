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Кличко зі світовими легендами боксу влаштує автограф-сесію

Сьогодні 10:51 426 0
Кличко зі світовими легендами боксу влаштує автограф-сесію

Віталій Кличко разом із Ленноксом Льюісом, Евандером Холіфілдом та Олександром Усиком влаштують автограф-сесію для шанувальників боксу у столичному ТРЦ Gulliver.

Про це повідомляє kyiv tv.

Розпочнеться автограф-сесія зірок світового боксу сьогодні, 2-го жовтня, о 15:30. Відвідувачі ТРЦ Gulliver матимуть можливість взяти автографи у чемпіонів. Також у рамках заходу відбудуться конкурси і цікаві розіграші для фанів боксу.

Нагадаємо, із 1 до 5 жовтня в Києві проходить 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюїс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Усього у столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.

Ініціатором проведення конгресу у столиці України став вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко отримав пояс почесного чемпіона WBC

Крім цього, Віталій Кличко розповів деталі реваншу з Ленноксом Льюїсом

Джерело - kyiv tv.

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