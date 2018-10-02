Кличко зі світовими легендами боксу влаштує автограф-сесію

Віталій Кличко разом із Ленноксом Льюісом, Евандером Холіфілдом та Олександром Усиком влаштують автограф-сесію для шанувальників боксу у столичному ТРЦ Gulliver.
Про це повідомляє kyiv tv.
Розпочнеться автограф-сесія зірок світового боксу сьогодні, 2-го жовтня, о 15:30. Відвідувачі ТРЦ Gulliver матимуть можливість взяти автографи у чемпіонів. Також у рамках заходу відбудуться конкурси і цікаві розіграші для фанів боксу.
Нагадаємо, із 1 до 5 жовтня в Києві проходить 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюїс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Усього у столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.
Ініціатором проведення конгресу у столиці України став вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, Володимир Кличко отримав пояс почесного чемпіона WBC.
Крім цього, Віталій Кличко розповів деталі реваншу з Ленноксом Льюїсом.
Джерело - kyiv tv.