Усик: У дитинстві я захворів, давали маленькі шанси на виживання

Олександр Усик зізнався, що у дитинстві перебував за крок від смерті, через пневмонію.

Про це повідомляє 112.

"Коли я був маленьким, я дуже сильно захворів. У лікарні давали дуже маленькі шанси на виживання. Це говорили мамі в лікарні, і я це чув. Це була двостороння пневмонія. Але, слава Богу, за рік вичухався", - сказав Усик.

За його словами, у складний момент йому допомогла вижити віра.

"До нас до лікарні прийшов священик, який говорив про правильність життя і дав мені молитвослов. Я ставив йому запитання і сказав йому, що незабаром помру. А він сказав: "Бог вирішує, підеш ти чи ні". У тому молитовнику я вивчив першу свою молитву "Отче наш", - розповів Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик не відкидає проведення бою-реваншу з Муратом Гассієвим.

Крім цього, Усик визначився, чий Крим.

Джерело - 112.