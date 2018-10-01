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Усик: У дитинстві я захворів, давали маленькі шанси на виживання

Сьогодні 21:44 190 0
Усик: У дитинстві я захворів, давали маленькі шанси на виживання

Олександр Усик зізнався, що у дитинстві перебував за крок від смерті, через пневмонію. 

Про це повідомляє 112. 

"Коли я був маленьким, я дуже сильно захворів. У лікарні давали дуже маленькі шанси на виживання. Це говорили мамі в лікарні, і я це чув. Це була двостороння пневмонія. Але, слава Богу, за рік вичухався", - сказав Усик. 

За його словами, у складний момент йому допомогла вижити віра. 

"До нас до лікарні прийшов священик, який говорив про правильність життя і дав мені молитвослов. Я ставив йому запитання і сказав йому, що незабаром помру. А він сказав: "Бог вирішує, підеш ти чи ні". У тому молитовнику я вивчив першу свою молитву "Отче наш", - розповів Усик. 

Нагадаємо, Олександр Усик не відкидає проведення бою-реваншу з Муратом Гассієвим

Крім цього, Усик визначився, чий Крим

Джерело - 112.

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