Зібров увійшов до команди зірок Федерації боксу. ВІДЕО

Відомого співака Павла Зіброва включили до команди зірок Федерації боксу України.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Після цього Зібров побажав українським спортсменам успіхів на юнацькій Олімпіаді.

"Нашим спортсменам на юнацькій Олімпіаді в Аргентині бажаю перемоги! Вперед Україно!", - написав Зібров у facebook.

До команди зірок ФБУ увійшли співаки, актори, шоумени, артисти, відомі українці.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався конгрес Всесвітньої боксерської ради.

Раніше, у Києві відкрили Зал слави українського боксу.

Джерело - Федерація боксу України.