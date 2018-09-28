Шатернікова назвала найсильнішого з братів Кличків

Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова порівняла братів Кличків та не змогла назвати найкращого з них. На думку спортсменки, обидва боксери — це індивідуальності і комусь віддати перевагу неможливо.

Її слова наводить Xsport.

"Ми три роки тренувалися в одному залі у Володимира Золотарьова по два рази на день. Вони — два великих трудоголіків. Обидва на тренуваннях віддавалися на повну. І Віталій, і Володимир дуже багато працювали та ніколи не лінувалися. За стилем вони абсолютно різні.

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З кожним було непросто. Віталій більш нестандартний, без класичної школи боксу. Володимир — більш класичний боксер, але його функціоналка, його тактичне мислення у ході бою — це теж особливість. Тому не можу сказати, хто з них краще — це дві індивідуальності", — наголосила Шатернікова.

Нагадаємо, Кличко заявив, що бій Усика відбудеться в Україні.

А Усик вказав на помилки Джошуа у бою з Повєткіним.

Джерело - Xsport.