Спаринг-партнер Белью: Щиро вірю, що він поб'є Усика

Спаринг-партнер важковаговик Тоні Белью Гевін Макдонелл вважає, що британець переможе Олександра Усика.

Його слова наводить worldboxingnews.

"Вважаю, Тоні достатньо одного удару. Він вірить у себе, чи не списуйте його. 95% людей сміються, але ми знаємо Тоні, знаємо, чого він вартий, він переможе цього хлопця. Особливо в ролі андердога він знайде шлях до перемоги. Щиро вірю, що він поб'є Усика", - сказав Макдонелл.