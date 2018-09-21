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Джошуа - Повєткін: дуель поглядів після зважування. ВІДЕО

Сьогодні 18:33 300 0
Джошуа - Повєткін: дуель поглядів після зважування. ВІДЕО

У Лондоні відбулася процедура зважування перед поєдинком чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBO і IBF у суперважкій вазі 28-річний британця Ентоні Джошуа і 39-річного росіянина Олександра Повєткіна.

Після зважування, на якому Джошуа виявився набагато важчим Повєткіна, боксери провели традиційну дуель поглядів.

Нагадаємо, 22 вересня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титул WBA Олександром Повєткіним.

Нагадаємо, Кличко дав свій прогноз на  цей поєдинок.

Бій транслюватиме телеканал Інтер.

 

Джерело - Чемпіон.

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