Хей: Белью з тих хлопців, що можуть перемогти у статусі андердога

Екс-чемпіон світу Девід Хей вважає, що Тоні Белью даремно недооцінюють у бою з Олександром Усиком.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Зараз кожен може побити кожного. Багато хто говорить, що у Белью немає шансів проти Усика. Мені здається, ці ж люди говорили, що у нього немає шансів проти мене. А він двічі переміг", - нагадує Хей.

На думку британця, Белью у протистоянні з Усиком недооцінюють несправедливо.

"Я відчуваю, що багато хто недооцінює Тоні Белью. Але він один з тих хлопців, що можуть перемогти, перебуваючи в статусі андердог", - сказав Хей.

Нагадаємо, промоутер Усика - Олександр Красюк, застеріг українця від недооцінки Белью.

Раніше було офіційно оголошено, що бій Усик - Белью відбудеться 10 листопада у Манчестері.

Джерело - Sky Sports.