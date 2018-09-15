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Троє українців потрапили до топ-25 найкращих боксерів за чверть століття

Сьогодні 19:55 662 0
Троє українців потрапили до топ-25 найкращих боксерів за чверть століття

Брати Клички та Василь Ломаченко увійшли до списку найкращих боксерів світу за останні 25 років.

Рейтинг найкращих боксерів за чверть століття склав портал Yardbarker, повідомляє Klitschko-brothers.com. 

Володимир Кличко опинився у рейтингу на 10-й позиції, Віталій Кличко займає 14-й рядок, Василь Ломаченко - на 21-му місці. 

Найкращим боксером за чверть століття визнано філіппінця Менні Пакьяо. Одразу слідом за ним розташувалися американці Флойд Мейвезер, Бернард Хопкінс та Рой Джонс. 

Нагадаємо, Флойд Мейвезер оголосив, що наприкінці року проведе бій-реванш проти Менні Пакьяо

Раніше, Віталій Кличко розповів про свої взаємовідносини із Ленноксом Льюїсом

Джерело - Klitschko-brothers.

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