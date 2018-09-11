Гассієв: Передивлятися бій з Усиком немає бажання

Російський боксер Мурат Гассіев поки не переглядав бій з українцем Олександром Усиком.
Про це розповів сам босксер
Росіянин визнав, що заслужено програв Усику.
"Не можу сказати, що бій з Усиком був найважчим у моїй кар'єрі. Але, мабуть, ось так склалися карти. Травма позначалася, але це ні в якому разі не причина моєї поразки. Він і технічно, і тактично краще був готовий. Просто все склалося в одне, і я програв за всіма статтями", - саказав Мурат.
Також боксер розповів, що не хоче передивлятися свій останній бій.
"Жодного разу не передивляся бій з українцем. Поки немає часу, та й бажання. Потім якось це зроблю",- цитує Гассієва sport-express.
Нагадаємо, Усик переміг росіянина Гассієва.
Наступний поєдинок Усика швидше за все, відбудеться в Лондоні 10 листопада.
Раніше Белью говорив, що Усик сильніший за нього.
Джерело - sport-express.