Гассієв: Передивлятися бій з Усиком немає бажання

Російський боксер Мурат Гассіев поки не переглядав бій з українцем Олександром Усиком.

Про це розповів сам босксер

Росіянин визнав, що заслужено програв Усику.

"Не можу сказати, що бій з Усиком був найважчим у моїй кар'єрі. Але, мабуть, ось так склалися карти. Травма позначалася, але це ні в якому разі не причина моєї поразки. Він і технічно, і тактично краще був готовий. Просто все склалося в одне, і я програв за всіма статтями", - саказав Мурат.

Також боксер розповів, що не хоче передивлятися свій останній бій.

"Жодного разу не передивляся бій з українцем. Поки немає часу, та й бажання. Потім якось це зроблю",- цитує Гассієва sport-express.

Нагадаємо, Усик переміг росіянина Гассієва.

Наступний поєдинок Усика швидше за все, відбудеться в Лондоні 10 листопада.

Раніше Белью говорив, що Усик сильніший за нього.

Джерело - sport-express.