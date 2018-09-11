Відомий боксер збирається балотуватися в президенти США

Екс-чемпіон світу за версіями WBC, IBF і WBO Оскар Де Ла Хойя може висунути свою кандидатуру в президенти США на виборах 2020 року. 45-річний колишній боксер підкреслив, що його амбіції на цей пост серйозні.

Про це сказав сам боксер.

"Після того, як я став професійним боксером, мільйони людей питали мене, чому б мені не представляти їх на виборах. Я налаштований дуже серйозно",- говорить Де Ла Хойя

Оскар - олімпійський чемпіон 1992 року. На професійному рингу він провів 45 боїв, здобувши 39 перемог (30 з них - нокаутом) і зазнавши 6 поразок. Завершивши кар'єру, він став займатися промоутерською діяльністю.

Джерело - sport-express.