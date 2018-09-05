WBA зобов'язує Усика знову провести бій з росіянином

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язує абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика почати переговори з приводу бою з Денисом Лебедєвим, у якого є статус "чемпіона у відпустці".

Про це повідомив промоутер росіянина Вадим Корнілов.

"Дуже великий шанс є, що протягом півроку бій Усик - Лебедєв може здійснитися. Але багато залежить від бажання обох сторін. Зараз складно говорити конкретно ", - заявив менеджер Лебедєва.

Проте, проведення бою Усик - Лебедєв найближчим часом малоймовірно: українець вже домовився про поєдинок з Тоні Беллью.

Нагадаємо, Усик поспарингував з легендою світового боксу.

Джерело - sport.ua.