Гвоздик розповів, яким є насправді Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко є не просто успішним тренером, він є лідером.
Про це розповів тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.
"Він хоч і завжди поводиться скромно, але це лідер. У нього є психологічний, я б сказав, авторитет. Якщо говорить, що тобі треба робити ось це, то у тебе сумнівів не виникає, що це правда",- говорить боксер.
"Анатолій Миколайвич не говорить же що щось винайшов. Він читає, дивиться, аналізує і при цьому вибирає золоту середину",-
Нагадаємо, Анатолій Ломаченко є тренером свого сина Василя Ломаченка, який є найпопулярнішим спортсменом України.
Також, Ломаченко чекає на поверння в ринг.
Джерело - xsport.ua.