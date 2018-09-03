Гвоздик розповів, яким є насправді Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко є не просто успішним тренером, він є лідером.

Про це розповів тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Він хоч і завжди поводиться скромно, але це лідер. У нього є психологічний, я б сказав, авторитет. Якщо говорить, що тобі треба робити ось це, то у тебе сумнівів не виникає, що це правда",- говорить боксер.

"Анатолій Миколайвич не говорить же що щось винайшов. Він читає, дивиться, аналізує і при цьому вибирає золоту середину",-