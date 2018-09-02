Педраса розповів, як просуваються перемовини про бій з Ломаченком

Пуерторіканець Хосе Педраса заявив, що близький до досягнення домовленості про поєдинок з Василем Ломаченком.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Бій обговорюється, переговори йдуть. Йдеться про 1 грудня, оскільки в цей день буде битися Ломаченко, але поки невідомо, чи буду я його суперником. Ми ще не досягли домовленості, але шанси на це дуже великі", - сказав Педраса.

Чемпіон світу за версією WBO також пообіцяв створити Ломаченку великі проблеми, якщо бій відбудеться.

Нагадаємо, Педраса переміг Раймундо Бельтрана одноголосним рішенням суддів та відібрав у нього титлу WBO.

Після цього, тренер Педраси заявив, що хоче, аби бій проти Ломаченка відбувся у 2019 році.

Джерело - BoxingScene.