Педраса розповів, як просуваються перемовини про бій з Ломаченком

Пуерторіканець Хосе Педраса заявив, що близький до досягнення домовленості про поєдинок з Василем Ломаченком.
Про це повідомляє BoxingScene.
"Бій обговорюється, переговори йдуть. Йдеться про 1 грудня, оскільки в цей день буде битися Ломаченко, але поки невідомо, чи буду я його суперником. Ми ще не досягли домовленості, але шанси на це дуже великі", - сказав Педраса.
Чемпіон світу за версією WBO також пообіцяв створити Ломаченку великі проблеми, якщо бій відбудеться.
Нагадаємо, Педраса переміг Раймундо Бельтрана одноголосним рішенням суддів та відібрав у нього титлу WBO.
Після цього, тренер Педраси заявив, що хоче, аби бій проти Ломаченка відбувся у 2019 році.
Джерело - BoxingScene.