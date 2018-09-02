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Педраса розповів, як просуваються перемовини про бій з Ломаченком

Сьогодні 14:59 512 0
Педраса розповів, як просуваються перемовини про бій з Ломаченком

Пуерторіканець Хосе Педраса заявив, що близький до досягнення домовленості про поєдинок з Василем Ломаченком.

Про це повідомляє BoxingScene. 

"Бій обговорюється, переговори йдуть. Йдеться про 1 грудня, оскільки в цей день буде битися Ломаченко, але поки невідомо, чи буду я його суперником. Ми ще не досягли домовленості, але шанси на це дуже великі", - сказав Педраса. 

Чемпіон світу за версією WBO також пообіцяв створити Ломаченку великі проблеми, якщо бій відбудеться. 

Нагадаємо, Педраса переміг Раймундо Бельтрана одноголосним рішенням суддів та відібрав у нього титлу WBO.

Після цього, тренер Педраси заявив, що хоче, аби бій проти Ломаченка відбувся у 2019 році

 

Джерело - BoxingScene.

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