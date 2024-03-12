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Промах дня: Роналду не влучив у порожній кут воріт із 3 метрів у матчі азійської ЛЧ

Сьогодні 02:14 Андрій Дунець 83 0
Промах дня: Роналду не влучив у порожній кут воріт із 3 метрів у матчі азійської ЛЧ
#Аль-Айн, #Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився зі знаком "мінус" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії між Аль-Насром та Аль-Айном.

На 61-й хвилині легендарний португальський футболіст невдало зіграв на добиванні, пробивши повз ворота приблизно з 3 метрів.

Відео

Вже наприкінці овертайму 39-річний ветеран зміг забити з пенальті та перевів гру в серію 11-метрових ударів, у яких фартовішими виявились суперники, адже всі гравці Аль-Насра, крім Роналду, не змогли реалізувати свої спроби. Представники клубу з ОАЕ святкували перемогу за підсумком двох матчів (4:4 та 3:1 після пен. на користь Аль-Айна), опонент колишньої команди Сергія Реброва й Андрія Ярмоленка по 1/2 фіналу визначиться у протистоянні Аль-Хіляль - Аль-Іттіхад.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що 5-разовий володар Золотого м'яча сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України.

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