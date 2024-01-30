Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко відзначився гольовим пасом у матчі 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ноттінгем Форест та Арсеналом.
На 65-й хвилині гри українець точно вкинув аут на Ґабріеля Жезуса, а той завдяки невдалій грі голкіпера Метта Тьорнера забив у ближній кут його воріт - 0:1.
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У підсумку Арсенал переміг із рахунком 2:1. Зінченка замінили на 92-й хвилині.
Санья: Не розумію критики Зінченка
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