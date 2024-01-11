Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 16390
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4392
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 756
Стало відомо, коли Вихрист повернеться на ринг
Вчора 18:55 465
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Вчора 16:42 991
Коваль спростував перехід у грецький клуб
Вчора 16:29 470
Юрченко покинув Ворсклу
Вчора 16:15 387
Костюк здолала Таунсенд у другому колі турніру в Аделаїді
Вчора 09:41 645
Снігур переграла Краус у кваліфікації Australian Open
Вчора 09:25 464
Завацька впевнено переграла Тан на старті кваліфікації Australian Open
Вчора 08:40 421
Блоги
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Valeriy Ruchka
Сьогодні 05:23 4389
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Андрій Дунець
Сьогодні 01:29 1326
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
Вчора 11:58 16351
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови Андрій Дунець
09.01.2024 20:18 922
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів Андрій Дунець
09.01.2024 19:46 763
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Андрій Дунець
08.01.2024 21:30 7996
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра Андрій Дунець
06.01.2024 12:00 6689
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2024 11:39 24203 6
45 років від народження золотого голосу українського біатлону
45 років від народження золотого голосу українського біатлону Максим Буйдин
06.01.2024 10:57 7141
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
06.01.2024 09:46 9939
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Андрій Твердохліб
06.01.2024 09:43 9804 2
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
04.01.2024 14:00 2793
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Андрій Твердохліб
04.01.2024 11:24 15468
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико Андрій Дунець
03.01.2024 23:50 1677
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол Андрій Твердохліб
03.01.2024 13:25 3756
Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55
Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55 Valeriy Ruchka
03.01.2024 11:10 9754
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України Андрій Дунець
03.01.2024 10:51 1512
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі Андрій Дунець
02.01.2024 23:02 2056
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ Андрій Дунець
02.01.2024 18:23 27666
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020 Андрій Дунець
02.01.2024 14:13 3920
Прямі трансляції

Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером

8 січня легендарний німецький футболіст пішов із життя у віці 78 років...
Сьогодні 05:23 Valeriy Ruchka 4392 0
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером

Джерело - Чемпіон.

Юхим Шаїнський

Журналіст, фотокореспондент, заслужений журналіст України.

***

Бекенбауер, Шопенгауер і Блохін.

На початку жовтня 1975-го в Києві говорили, здавалося, тільки про футбол. Люди ночами стояли за квитками біля стадіонних кас, становили довжелезні іменні списки. Ще б пак, на матч-відповідь за Суперкубок Європи чекали Баварію. Подія була такого масштабу, що складалися і анекдоти.

Ну ось, наприклад. Вболівальник запитує у товариша в черзі:

- Який номер у Бекенбауера?

- 5-й, - відповідає той.

- А у Блохіна?

- 11-й.

- Правильно. А у тебе 4392-й, - заглядаючи в список, оголошує уболівальник, і вся черга здригається від реготу.

А ось ще один користувався в той час успіхом київський анекдот.

На філософському семінарі:

- Розповім про ідеалістично-песимістичні погляди Бекенбауера, - починає студент.

- Ви маєте на увазі Шопенгауера? - перепитує професор.

- А що, він сьогодні теж грає?

Жарти жартами, а Франц Бекенбауер в широких народних масах був завжди великим авторитетом. Більше за Шопенгауера. Влітку 2003-го в опитуванні німецького державного телеканалу ZDF, визначало найвидатніших німців за всю історію, Франц філософа Шопенгауера випередив. А заодно Канта, Ніцше, Шиллера, Гейне, Вагнера, Томаса Манна, Марлен Дітріх ... До Києва на початку жовтня 1975 -го Бекенбауер прибув в самому соку - капітан збірної Німеччини, яка перемагала на останніх чемпіонатах світу та Європи, і Баварії, яка двічі поспіль (1974 і 1975) брала Кубок європейських чемпіонів. На той час весь світ називав його вже Кайзером.

*

М'ясники і квитки.

Динамівських уболівальників пробивало дрібне тремтіння, але, тим не менш, в прохолодному київському повітрі висіло передчуття майбутнього грандіозного щастя - перший-то матч в Мюнхені динамівці після геніального голу Блохіна виграли (1:0). Заявок на квитки надійшло понад півмільйона. М'ясники за заповітний квиток обіцяли протягом року без черги пропускати в підсобки і відрізати кращі філейні шматки. Футболістів Динамо задовго до гри замкнули на базі, де відключили телефони - щоб друзі і родичі не діставали з "квитковими" проханнями. За кілька годин до гри міліція взяла стадіон у щільне кільце - миша не проскочить!

А я був великим щасливчиком. У мене, 23-річного кореспондента "Спортивної газети" був журналістський пропуск. Причому на полі, до воріт! 5 жовтня - за день до гри - гордо пройшов з ним на баварське тренування. Суперзіркові гості зробили кілька легких вправ на розтяжку, потім трохи покатали м'ячик. Після тренування, коли баварці попрямували в роздягальню, я, сам не чекаючи від себе такої сміливості, рвонув до Беккенбауеру і на ходу поставив йому кілька простеньких банальних питань. Кайзер ввічливо і теж банально відповів: мовляв, Динамо - гут, Блохін з Лобановським - зер гут і так далі. Але я був на сьомому небі - поговорив мало не з першою світової зіркою! Мій батько, фотокореспондент Йосип Шаїнський, спасибі йому, встиг тоді "клацнути" мене з Бекенбауером. Потім, коли показував це фото, всі мені дуже заздрили.

*

Трофей і "ширококутник".

Але 6 жовтня Кайзер і співтовариші різко відійшли на другий план - на тлі літаючої команди Лобановського і Базилевича вони виглядали бліденько. І після двох голів Блохіна Суперкубок абсолютно заслужено дістався динамівцям. Мініатюрний президент УЄФА Артеміо Франкі підняти важкий трофей був не в змозі і попросив киян самим забрати кубок зі столу біля бігової доріжки. Стримуючи почуття, його понесли Коньков, Решко, Фоменко і Веремєєв. Мені в натовпі схвильованих колег пощастило зберегти цей момент. Допоміг ширококутний об'єктив, завдяки якому в кадр все помістилося.

Через кілька днів Суперкубок виставили у вітрині АПН на нинішній Європейській площі. Я з друзями не раз до нього підходив. Сьогодні розумію: це було щастя. У чистому вигляді. Як і аромати маминого яблучного пирога з кухні, як запах батьківського шкіряного кофра з Зенітом і Ленінградом, як шепіт при легких поривах вітру верб і тополь у вікні нашої квартири на Солом'янці, як улюблені книги на колись дефіцитних чеських полицях ... Той самий Суперкубок зі мною і сьогодні. Відомо, якщо проблеми, засмучення, поганий настрій, то непогано на якийсь час переключитися і думати про щось хороше, приємне. Я особисто часто подумки повертаюся до тих днів початку жовтня 1975-го. І, знаєте, приходжу в норму, дивлюся на світ оптимістичніше.

*

Сорок і сорок.

З кінця 90-х я працював власкором Спорт-Експресу в Німеччині і мені не раз доводилося брати у Бекенбауера інтерв'ю. Кілька разів величезні - на цілу газетну сторінку, часом короткі, як то кажуть, на бігу. І кожен раз це було удачею, великою подією - і для мене, і для газети. А фото 1975 року з баварського тренування в Києві завжди висіло у мене на стіні. У жовтні 2015 го взяв його з собою на один з футбольних заходів в Мюнхені, в якому брав участь і Кайзер. Я показав йому знімок, і він зітхнув: "Минуло рівно сорок років ..." Потім посміхнувся: "Ми з вами зовсім не змінилися". Хтось із журналістів нас з тим самим знімком 1975 року сфотографував. Я подивився на Франца: "А давайте сфотографуємося ще рівно через сорок років". "Домовилися" - знову посміхнувся Бекенбауер і потиснув мені руку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу 991
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 16390
Стала відома оцінка Мудрика за участь у матчі з Мідлсбро Стала відома оцінка Мудрика за участь у матчі з Мідлсбро 1805
Український голкіпер готується отримати громадянство Гонконгу Український голкіпер готується отримати громадянство Гонконгу 891
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 1341
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 2601
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 353624
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34744
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62553 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21904
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92405
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28458