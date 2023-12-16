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Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар

А міг другий тиждень поспіль бути швидкий гол українського футболіста у ворота каталонського гранда...
Вчора 22:44 Андрій Дунець 612 0
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар
#Барселона, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук мав чудову нагоду відкрити рахунок у матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та Барселоною.

На 2-й хвилині гри український нападник отримав м'яч неподалік одинадцятиметрової позначки і завдав удар з розвороту, але воротар Іньякі Пенья впорався з цим пострілом.

Відео

Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 1:1.

Нагадаємо, минулого вікенду Барселоні забив інший українець - Артем Довбик.

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