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Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця

Сьогодні 11:39 Диванний експерт 13820 1
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця

Джерело - Чемпіон.

13 грудня 2004 року форварду італійського Мілана Андрію Шевченку вручено Золотий м'яч як найкращому футболістові року в Європі.

Якщо проаналізувати то 2004 рік не був вдалим для світових зірок. Того року чемпіонат Європи 2004 року вийшов не надто яскравим - у Португалії сенсаційно перемогла Греція, яка використовувала у основному використовувала оборонні варіанти у своїй грі, а Лігу чемпіонів виграло досить скромне за європейськими мірками Порту Жозе Моурінью, який лише створював власний імідж.

"Золотий м’яч" дали українцеві Андрієві Шевченку, який на думку багатьох фахівців, заслужив його не через окремо взятий сезон, а загалом на кар’єру у “Мілані”.

Шевченко став лише 3-м після Олега Блохіна (1975) та Ігора Беланова (1986) володарем “Золотого м’яч” з України.

Явного фаворита цього року не було. У 2004 таких було п'ятеро.

Чемпіон Європи Теодорос Загоракіс посів п'яте місце, він був лідером своєї збірної і відразу 20, хто голосував з 40 включили його в свої списки (троє поставили на перше місце).

Тьєррі Анрі, який був головною дійовою особою Арсеналу в тому самому "золотому сезоні", також отримав три перших місця, але посів лише четверте місце.

Бразилець Роналдіньо Того року отримав звання найкращого гравця року за версією ФІФА, набравши майже в три рази більше голосів, ніж Шевченко, але ось за Золотий м'яч він став лише третім (9 перших місць).

Другим виявився володар трофея Ліги чемпіонів і віцечемпіон Європи - португалець Деку. Йому віддали 10 перших місць і 13 друге.

Що стосується самого Шевченка, за нього проголосували всі респонденти, а на перше місце поставили 27 осіб, по 5 дали йому друге і третє місце, ще двоє четверте і один - п'яте.

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