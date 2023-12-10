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Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами

На груповому етапі ЛЧ залишилося провести один тур
Сьогодні 14:26 Андрій Дунець 9526 0
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
#Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Після матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24 визначилися 12 команд-учасниць 1/8 фіналу. Завершальні матчі "осінньої" частини головного єврокубка назвуть нам імена ще 4 клубів, які вийдуть до плей-оф. Втім, навіть деякі з тих, хто вже має квиток у євровесну, не втратили турнірної мотивації.

Розгляньмо становище у всіх квартетах перед останнім туром ЛЧ.

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія 5 4 1 0 11-6 13
2  Копенгаген 5 1 2 2 7-8 5
3  Галатасарай 5 1 2 2 10-12 5
4  Манчестер Юнайтед 5 1 1 3 12-14 4

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай

Баварія вже забезпечила собі перше місце, тож чисто турнірної мотивації у виїзному матчі проти МЮ не матиме. Натомість господарям для того, аби вийти з групи, потрібна лише перемога (з будь-яким рахунком), але вона подарує "червоним дияволам" заповітне друге місце тільки у разі, якщо в паралельній грі Копенгаген і Галатасарай зіграють унічию.

Перемога данців точно виведе їх до плей-оф, як і турків - їхня перемога. Якщо ж МЮ не виграє, а Копенгаген і Галатасарай розпишуть мирову, то такий підсумок влаштує господарів завдяки кращій різниці забитих/пропущених голів.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Арсенал  5 4 0 1 15-3 12
2  ПСВ 5 2 2 1 7-9 8
3  Ланс 5 1 2 2 4-10 5
4  Севілья 5 0 2 3 6-10 2

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 

Арсенал гарантовано фінішує першим, а ПСВ - другим, тож їхня очна зустріч перетворюється у формальність або змагання за більші призові виплати від УЄФА. Севілья підніметься з 4-го місця на 3-тє (вихід до плей-оф Ліги Європи), якщо обіграє Ланс із будь-яким рахунком.

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Мадрид 5 5 0 0 13-5 15
2  Наполі 5 2 1 2 8-9 7
3  Брага  5 1 1 3 6-10 4
4  Уніон Берлін 5 0 2 3 4-7 2

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
  • 22:00. Наполі - Брага

Реал точно перший, а другому місцю Наполі загрожує лише один сценарій - поразка від Браги з різницею у 2 або більше голів. Уніон зможе вибороти перепустку до Ліги Європи, тільки якщо здолає Реал, а Брага програє Наполі.

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад 5 3 2 0 7-2 11
2  Інтер 5 3 2 0 8-5 11
3  Зальцбург  5 1 1 3 3-5 4
4  Бенфіка 5 0 1 4 4-10 1

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад

Реал Сосьєдад та Інтер ще після 4-го туру забронювали собі участь у плей-оф ЛЧ, а їхня очна зустріч у Мілані визначить переможця групи: іспанців влаштує нічия, а італійців задовольнить лише перемога.

Бенфіці для того, щоб випередити Зальцбург у боротьбі за третє місце, потрібно вигравати в австрійців з різницею у 3 або більше голів.

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко  5 3 2 0 15-6 11
2  Лаціо 5 3 1 1 7-5 10
3  Феєнорд 5 1 1 3 8-8 6
4  Селтік 5 0 1 4 3-14 1

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо

Атлетіко та Лаціо, забезпечивши собі вихід із групи в минулому турі, тепер в очній зустрічі з'ясують, хто вийде з першого місця. Іспанців влаштує нічия, а італійців - лише перемога.

Феєнорд уже точно зіграє у плей-оф Ліги Європи, тож його гра проти Селтіка буде формальністю.

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Боруссія Д 5 3 1 1 6-3 10
2  ПСЖ 5 2 1 2 8-7 7
3  Ньюкасл  5 1 2 2 5-5 5
4  Мілан 5 1 2 2 3-7 5

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан

Єдина група, де жодна команда ще не втратила шансів на вихід до 1/8 фіналу.

Боруссія вже у плей-оф, але в матчі проти ПСЖ німцям не можна програвати, інакше вони посядуть друге місце. Французам, натомість, не бажано програвати, адже тоді все залежатиме від результату гри Ньюкасл - Мілан: англійці в разі перемоги обійдуть конкурентів із Парижа.

Мілан посяде прохідне друге місце лише тоді, якщо переможе Ньюкасл, а ПСЖ поступиться в Дортмунді.

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 5 5 0 0 15-5 15
2  РБ Лейпциг 5 3 0 2 11-9 9
3  Янг Бойз  5 1 1 3 6-11 4
4  Црвена Звезда  5 0 1 4 5-12 1

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті

Єдина група, де обидва матчі будуть формальністю з турнірного погляду. Ман Сіті та Лейпциг уже вийшли до плей-оф із 1-го та 2-го місць відповідно, а Янг Бойз здобули перепустку до Ліги Європи.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 5 4 0 1 10-3 12
2  Порту 5 3 0 2 10-5 9
3  Шахтар 5 3 0 2 7-7 9
4  Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 
  • 22:00. Антверпен - Барселона

Барселона точно у плей-оф, а перше місце втратить, тільки якщо програє Антверпену, а Шахтар розгромно переможе Порту (або ж не розгромно, але Барселона розгромно поступиться Антверпену).

Шахтарю для виходу з групи обов'язково треба перемагати Порту - господарів поля влаштує нічия.

Антверпен - гарантовано останній.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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