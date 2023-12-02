Розіграли як книжка пише: Зінченко віддав розумний гольовий пас у матчі АПЛ

Просто як по нотах!

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко оформив асист у матчі 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Вулвергемптоном.

На 13-й хвилині українець виконав своєчасну передачу на Мартіна Едеґора, який подвоїв перевагу "канонірів".

Такі комбінації варто показувати у футбольних школах!

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Нагадаємо, в листопаді статистичний портал Whoscored вніс Зінченка до команди місяця чемпіонату Англії.

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