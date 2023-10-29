Головне
Фʼюрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:23 1308
Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 64
Карпати розгромили Металіст, Металург розібрався з Чернігівом: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:50 420
ЛНЗ впевнено переміг Оболонь у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:15 156
Минай та Верес не визначили сильнішого в 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:06 138
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 14:33 325298 9
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 14:31 137211
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 14:26 39640
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 14:23 1897
Терлюга завершила виступи на чемпіонатах світу з карате
Сьогодні 13:49 244
Блоги
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:31 137208
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Максим Розенко
Сьогодні 14:23 1897
Ф'юрі побував у нокдауні в поєдинку проти Нганну
Ф'юрі побував у нокдауні в поєдинку проти Нганну Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:38 541
Трубін пропустив курйозний гол поміж ніг на останніх хвилинах гри - відео
Трубін пропустив курйозний гол поміж ніг на останніх хвилинах гри - відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:35 501
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку Андрій Твердохліб
Вчора 21:42 2435
Кейн забив феноменальний гол зі своєї половини поля
Кейн забив феноменальний гол зі своєї половини поля Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 1113
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою Максим Розенко
Вчора 15:10 12830
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
27.10.2023 16:00 3365
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
27.10.2023 15:53 3154
Легенда Барселони провалився у прірву, даючи автограф фанату
Легенда Барселони провалився у прірву, даючи автограф фанату Андрій Дунець
27.10.2023 10:20 1046
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі Андрій Дунець
27.10.2023 07:10 1713
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
26.10.2023 18:35 4555
"Я б його із задоволенням зарізав": Алієв жорстко висловився про зрадника Тимощука
"Я б його із задоволенням зарізав": Алієв жорстко висловився про зрадника Тимощука Андрій Дунець
26.10.2023 07:00 1310
Судаков упевнено реалізував вихід сам на сам у матчі Барселона – Шахтар
Судаков упевнено реалізував вихід сам на сам у матчі Барселона – Шахтар Андрій Дунець
25.10.2023 22:15 1489
Шахтар пропустив ефектний гол ударом від штанги в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони
Шахтар пропустив ефектний гол ударом від штанги в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони Андрій Дунець
25.10.2023 21:02 1061
Колишній гравець Шахтаря: "Мені дуже подобається росія, буду радий туди повернутись"
Колишній гравець Шахтаря: "Мені дуже подобається росія, буду радий туди повернутись" Андрій Дунець
25.10.2023 13:26 1385
Сейв дня: воротар-невдаха відбив пенальті на останній секунді матчу ЛЧ і врятував перемогу для МЮ
Сейв дня: воротар-невдаха відбив пенальті на останній секунді матчу ЛЧ і врятував перемогу для МЮ Андрій Дунець
25.10.2023 07:29 2997
Син Суркіса відбив пенальті в матчі за Динамо U-19
Син Суркіса відбив пенальті в матчі за Динамо U-19 Андрій Дунець
24.10.2023 16:43 2084
Віктору Прокопенку виповнилося б 79...
Віктору Прокопенку виповнилося б 79... Valeriy Ruchka
24.10.2023 14:57 4262
Яремчук забив дебютний гол за Валенсію, але його скасували через офсайд
Яремчук забив дебютний гол за Валенсію, але його скасували через офсайд Андрій Дунець
24.10.2023 08:02 1517
Прямі трансляції

Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Сьогодні 14:31 Андрій Твердохліб 137211
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Джерело - Чемпіон.

Наташа Андріяш 8 років присвятила журналістиці. За цей час Наталія спробувала себе в різних напрямках, починаючи з універсального кореспондента (журналіст-оператор), закінчуючи ведучою новин і автором спортивної програми.

Дивитеся також: Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай

Одночасно, спорт пізнавала зсередини - протягом восьми років займаюся єдиноборствами: це класичний бокс, тайський бокс та ММА, - розповідає одеситка.

Природа нагородила українку фігурою "пісочний годинник". У Андріяш  тонка талія та шостий розмір груди.

Дивитеся також: Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

В школі бюст для мене був проблемою, - зізнається Наталія. -  Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх одноліток. Дівчата на нульовий розмір намагалися знайти бюстгальтер, щоб виглядати старше. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які приймали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді абсолютно не слухали про що я говорю, а брали тільки через зовнішність. Дивувалися, мовляй, виявлялося, що ти ще й розумна.

Дивитеся також: Дівчина дня: відверта фотосесія журналістки Чемпіона

Серед захоплень українки  - напрямок танців на пілоні екзотик денс.  "Щоб не втратити жіночність" - резюмує Наташа.

А вам сподобалася фотосесія Наталії?

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн 25442
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку 2437
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 39640
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 21138
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32027
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 325298 9
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81534
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 58615 2
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18626 3
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40787
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62690
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3738