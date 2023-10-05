Талановита людина талановити у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, екснападнику київського Динамо та футбольному експерту Віктору Леоненку виповнюється 54 роки.

Найвидатнішим матчем тоді ще футболіста став епічний двобій зі Спартаком у Лізі чемпіонів 94/95 років, коли Віктор оформив дубль та провів прекрасний матч, у якому кияни святкували історичну перемогу - 3:2.

Згадаємо як це було:

Крім футбольних досягнень Віктор відомий своїми гучними та суперечливими висловлюваннями про реалії українського футболу.

1. "Приїжджають суперники в Київ, виходять на Олімпійський разом з тренерами ... Все, можна підгузки видавати";

2. "Коноплянка як грав, так і грає. Я люблю себе у футболі - це так називається";

3. "Ігор Михайлович Суркіс вважає, що, якщо він поруч з Лобановським посидів, всьому навчився";

4. "У нас Циганков - комета, а дивишся, вже не комета";

5. "Гармаш грає? На роялі він грає. Він був перспективним, зірковим, але вже все";

6. "Ярмоленко може тільки розучити грати";

7. "Сабо мене не любив, тому що йому хтось мене "здавав" із футболістів. Там такі історії поширювали. Що я начебто курю на балконі, Сабо підходить, а я мало не в обличчя йому дую і викидаю сигарету. Я не викидав сигарету, я ховав. Сабо всім розповідає, що я Шеву навчив курити. Так я взагалі з Шевою не спілкувався. Він навіть вдома у мене не був. Тому що Шева був шмаркачем";

8. "За збірну Коноплянка постійно прокидає Шевчука, а Ярмоленко - Федецького. Спробував би Ярмоленко не віддати Лужному. Залишився б інвалідом. Або Лужний би йому вухо відкусив, як Тайсон Холіфілду";

9. "Калинич в Азербайджані вигриз, боровся, падав, вставав, воротар там щось упав. І все одно він один заштовхнув. Це те ж саме як я колись забив Барселоні. Ну не я, а Паша Шкапенко";

10. "Років п'ять (уже більше. - ред.) тому я говорив, що Динамо мучиться, а Шахтар грає. Відтоді нічого не змінилося".

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