Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відеонарізка вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла

Українець виглядав у цій грі дуже непогано

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик був одним із найактивніших футболістів Челсі в матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

Попри те, що лівого вінгера "синіх" рано замінили (на 61-й хвилині), він намагався загострювати гру, розумними пасами виводив партнерів на ударні позиції та одного разу навіть прокинув м'яча поміж ногами суперника.

Твіттер-акаунт TrustChalobah оформив нарізку вдалих дій українця.

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Пізніше (вже без Мудрика на полі) Челсі пропустив гол від Оллі Воткнса й у підсумку програв Астон Віллі з рахунком 0:1, "закріпившись" на 14-му місці турнірної таблиці АПЛ.

Від статистичного порталу WhoScored за цей матч Михайло отримав оцінку 6.7, а від Sofascore – 7.0.

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