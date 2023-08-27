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Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн

Сьогодні 10:30 Максим Розенко 3683 0
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

26 серпня чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександр Усик на 45-тисячній футбольній Tarczynski Arena у Вроцлаві провів захист усіх своїх титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Цей бій дуже нагадує мені інший мегафайт, який відбувся у Вроцлаві майже 12 років тому, у вересні 2011 року. Тоді свій титул чемпіона WBC від посягань поляка Томаша Адамека захищав Віталій Кличко, а я був одним із небагатьох українських журналістів, які працювали на цьому яскравому боксерському шоу.    

Кличко і Польща

Новина про те, що чинний чемпіон WBC Віталій Кличко проведе бій у Польщі проти уродженця цієї країни Адамека викликала справжній ажіотаж серед місцевих ЗМІ. Польські медіа писали, що гонорар Томаша, який вже багато років будував свою професійну боксерську кар’єру у США, складе мільйон доларів. “Уявіть, що збірна Бразилії запропонувала Польщі провести матч у нашій країні та ще заплатить за це гонорар у мільйон доларів” - так одне з провідних польських медіа анонсувало історичний для Польщі мегафайт. 

Віталія Кличка у Вроцлаві зустрічали як справжню світову зірку. Польща готувалася до Євро-2012, у Вроцлаві побудували сучасний футбольний стадіон. І бій українця з Томашем Адамеком, який транслювався у 100 країнах світу, став першої подією на арені. Це була найкраща реклама відкриття нового стадіону, за яку, по версії польських медіа, мерія Вроцлава заплатила компанії братів Кличків декілька мільйонів євро.  

Саме тоді вперше в історії польського спортивного телебачення трансляція поєдинку пройшла у форматі pay-per-view і коштувала 39 злотих та 49 злотих у день бою. Бій у Польщі також транслювався у 22 кінотеатрах мережі Multikino, а телетрансляцію можна було придбати відразу на декількох найбільших польських цифрових платформах і кабельних мережах (Cyfrowy Polsat, Cyfra Plus, N, Multimedia Polska). Правовласником прав була європейська компанія Віталія та Володимира KMG (Кличко Менеджмент Груп) з офісом у Гамбурзі. Поляки схожі за своїм менталітетом на українців, тому у 2011 році багато хто з них обурювався цим нововведенням не менше, ніж тисячі українців у 2020 році, коли вперше в історії українського спортивного телебачення пряма трансляція бою Усик - Чісора на MEGOGO була платною.  

До речі, через 14 місяців після бою у Вроцлаві, 10 листопада 2012 року, вже молодший брат Віталія - Володимир Кличко - в Гамбурзі проводив чемпіонський захист проти поляка Маріуша Ваха. Й це було друге в історії польського телебачення pay-per-view. Вартість трансляції склала 30 злотих (40 злотих у день бою). Поєдинок транслювали польські цифрові платформи - N, Cyfrowy Polsat і Cyfra Plus. Любителі великих екранів могли побачити Битву гігантів (під такою вивіскою проходив бій) за ідентичною ціною в мережі кінотеатрів Multikino.

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Усик і Латвія

Якщо в Польщі першопроходцем історичного бою став Віталій Кличко, то в Латвії це досягнення підкорилося Олександру Усику. 17 січня 2018 року в Ризі у межах півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії українець у конкурентному поєдинку за очками переміг місцевого чемпіона Майріса Брієдіса. Це було перше боксерське шоу у форматі pay-per-view в історії Латвії.

Право на трансляцію в країнах Балтії належало латвійській філії AS TV Play Baltics, бій транслювався на його цифровій платформі Viaplay. Компанія також уклала договір з АТ Lattelecom, який передавав сигнал Viaplay своїм клієнтам, інтегрувавши Viaplay у свою платформу інтерактивного телебачення. Вартість трансляції склала 10 євро. Причому латвійські паби повинні були заплатити за пряму трансляцію до 150 євро. 

Українці та Велика Британія

Отже, в Польщі ринок платних спортивних телетрансляцій почали розвивати у 2011 році, в Латвії - у 2018 році, в Україні - у 2020 році. А першовідкривачем цієї індустрії в Європі стала Велика Британія. Перша платна трансляція на Sky Sports була організована в 1966 році, коли місцевий боксер Генрі Купер провів бій на футбольній арені лондонського Арсенала з Мохаммедом Алі.

Першим боєм Усика на Sky Sports Box Office став поєдинок із Тоні Бел’ю, який відбувся в листопаді 2018 року в Манчестері, а ціна трансляції склала 19,95 фунта. Бій Усик - Чісора у 2020 році також транслювався на Туманному Альбіоні у форматі pay-per-view з ідентичною вартістю за перегляд. Така сама ціна була за перегляд бою Ентоні Джошуа - Володимир Кличко у квітні 2017 року на легендарному 90-тисячному Уемблі.

Трансляцію придбали 1 532 000 британських користувачів і на той момент із точки зору продажів це боксерське шоу стало найбільш касовим у півстолітній історії платного британського телеринку. А у топ-5 в історії Sky Sports тоді ввійшов і поєдинок Володимир Кличко - Девід Хей, який відбувся в липні 2011 року. 1 141 000 британських користувачів купили трансляцію, вартість якої становила 14,95 фунта.

Усик - Дюбуа: усе про бій

Підсумуємо: українські боксери стали головними героями появи платного ринку спортивного телебачення в Польщі, Латвії та Україні. А також посприяли індустрії ще у двох країнах - у Великобританії та США, де у форматі pay-per-view транслювали поєдинки не тільки братів Кличків та Усика, але й українських боксерів меншого масштабу - Дерев’янченка, Постола. Ганебний напад країни 404 трохи пригальмував розвиток індустрії платного телебачення в Україні, але в довгостроковій перспективі ми все одно до цього прийдемо. Вже після нашої перемоги над країною-терористкою.

Максим Розенко, Чемпіон

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