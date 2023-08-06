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Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця

Жирона оперативно дала Віктору гучне прізвисько в соцмережах
Вчора 23:40 Андрій Дунець 412 0
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
#Жирона, #Лаціо, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков відзначився неймовірним за красою голом у товариському матчі проти італійського Лаціо.

На 51-й хвилині лідер Жирони зіграв на підбиранні перед штрафним майданчиком суперника й пробив другим дотиком - 1:0.

Іспанські коментатори та вболівальники на домашніх трибунах вибухнули від екстазу.

Відео

Жирона виграла з рахунком 2:1. Циганков покинув поле на 65-й хвилині, а клуб миттєво опублікував у твіттері пост, у якому додав до прізвища нашого земляка слово "Бог".

А на 73-й хвилині за каталонську команду ще й дебютував інший українець – Артем Довбик, про офіційне підписання якого було оголошено раніше в цей самий день.

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