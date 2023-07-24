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Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту

Українець став одним із 2 футболістів "вершкових", які провели на полі всю гру
Сьогодні 12:45 Андрій Дунець 1074 0
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту
#Андрій Лунін, #Мілан, #Реал Мадрид, #Олів'є Жіру

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін продемонстрував відмінну реакцію після удару Олів'є Жіру в товариському матчі між Реалом та Міланом.

На 75-й хвилині французький форвард "россонері" пробив головою майже з лінії воротарського майданчика після навісу Рафаела Леау, але український голкіпер був на місці.

Чемпіон світу-2018 не приховував свого розчарування після цього невикористаного моменту.

Відео

Втім, Лунін усе ж пропустив 2 голи у грі, яка завершилася з рахунком 3:2 на користь Реала. Особливо запам'ятався пропущений м'яч Андрія після суперудару молодого новачка Мілана - Луки Ромеро.

Додамо, що український воротар став одним із 2 футболістів "вершкових" (разом із автором дубля Федеріко Вальверде), які провели на полі всю гру.

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