Королівство на виїзді

Джерело - Чемпіон.

Українська діаспора Великої Британії виконала народну пісню "Червона рута" у Скоп'є напередодні матчу збірної України проти Північної Македонії.

Патріотичне відео у своєму Facebook показав англійський журналіст з українським корінням Ендрю Тодос.

До речі, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже визначився із заявкою на зустріч.

Гра кваліфікації Євро-2024 розпочнеться у п'ятницю, 16 червня, о 21:45 за київським часом. Про все найголовніше про цей поєдинок читайте за посиланням.

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