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Відео дня: українська діаспора заспівала "Червону руту" напередодні матчу Північна Македонія - Україна

Королівство на виїзді
Сьогодні 15:44 Андрій Дунець 396 0
Відео дня: українська діаспора заспівала "Червону руту" напередодні матчу Північна Македонія - Україна
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Українська діаспора Великої Британії виконала народну пісню "Червона рута" у Скоп'є напередодні матчу збірної України проти Північної Македонії.

Патріотичне відео у своєму Facebook показав англійський журналіст з українським корінням Ендрю Тодос.

До речі, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже визначився із заявкою на зустріч.

Гра кваліфікації Євро-2024 розпочнеться у п'ятницю, 16 червня, о 21:45 за київським часом. Про все найголовніше про цей поєдинок читайте за посиланням.

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