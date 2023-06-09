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Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі
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Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі

Після таких історій стає навіть трохи моторошно
Сьогодні 18:27 Андрій Дунець 1506 0
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Учасників та переможця вирішального матчу Ліги чемпіонів-2022/23 було передбачено ще близько 3 місяців тому.

На відео популярного пабліка GiveMeSport у Facebook, датованому 17 березня (тобто днем жеребкування чвертьфіналу ЛЧ) за допомогою битви яєць ідеально спрогнозували переможців кожної з пар аж до фіналу. У вирішальному матчі, якщо вірити цьому прогнозу, Інтер переможе Манчестер Сіті.

Відео

Фінальний поєдинок ЛЧ відбудеться 10 червня у Стамбулі на стадіоні Ататюрк. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе пряму текстову трансляцію матчу.

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