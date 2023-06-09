Головне
Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином
Сьогодні 09:25 481
Косенко: У нашій групі всі чотири збірні приблизно одного рівня
Сьогодні 15:40 442
Красюк: Ф'юрі може бути забутим в історії боксу
Сьогодні 14:55 246
Баюл: Петренко працював з Україною і всю зиму протанцював у шоу Навки - просто тварюка якась
Сьогодні 13:42 1661 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 13:21 269707 21
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 12:11 1997 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 12:04 72553
Палкін: Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили
Сьогодні 11:40 218
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Вчора 20:42 11448
Збірна України прибула до Німеччини
Вчора 19:53 1168
Блоги
Фінал Манчестер Сіті - Інтер спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі
Фінал Манчестер Сіті - Інтер спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Андрій Дунець
Сьогодні 13:28 873
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:25 444
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:27 2717
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:04 72552
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом Андрій Твердохліб
Вчора 09:28 3826
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
07.06.2023 23:17 1287
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Андрій Дунець
07.06.2023 17:17 4810
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Андрій Дунець
07.06.2023 16:49 4131
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
07.06.2023 16:24 30585
Росіяни знову вкрали емблему українського футбольного клубу - ФОТО
Росіяни знову вкрали емблему українського футбольного клубу - ФОТО Андрій Дунець
07.06.2023 15:53 1348
Ретро дня: найвідоміший гол Сергія Реброва за збірну України - ВІДЕО
Ретро дня: найвідоміший гол Сергія Реброва за збірну України - ВІДЕО Андрій Дунець
07.06.2023 13:42 1443
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 Андрій Дунець
06.06.2023 19:38 33183 1
Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйона, піднялася в топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу
Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйона, піднялася в топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу Андрій Твердохліб
06.06.2023 17:13 5687
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО Андрій Дунець
06.06.2023 16:30 10013
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці Андрій Дунець
06.06.2023 12:40 1066
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками Андрій Дунець
06.06.2023 11:07 26738 9
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Андрій Твердохліб
06.06.2023 07:48 6962
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022 Андрій Дунець
05.06.2023 20:44 1728
Одноклубник Мудрика поїхав до росії на запрошення гравця Спартака
Одноклубник Мудрика поїхав до росії на запрошення гравця Спартака Андрій Дунець
05.06.2023 19:26 1366
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
05.06.2023 15:04 9052
Прямі трансляції

У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля

Сьогодні 13:25 Андрій Твердохліб 446 0
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля
#Ліверпуль, #Мілан, #Рома, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги чемпіонів-2022/23 англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер визначать володаря найпрестижнішого трофея європейського клубного футболу.

  • Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів в Україні на Volia TV та Megogo.

Уп'яте володаря трофея визначать представники Англії та Італії. В усіх попередніх англо-італійських фіналах неодмінно брав участь Ліверпуль.

Ліверпуль - Рома 1:1 (4:2, пенальті)

30 травня 1884 рік. Олімпійський стадіон, Рим

Переможець Кубка чемпіонів визначився у серії післяматчевих пенальті. Основний час завершився нічиєю - 1:1, по голу забили Ніл (13', Ліверпуль) та Пруццо (42' Рома). У додатковий час голів забито не було, а в серії пенальті сильнішими виявились "мерсисайдці" - 4:2.

Ювентус - Ліверпуль 1:0

29 трвня 1985 рік. Сдадіон Ейзель, Брюссель

Уже наступного сезону відбувся італійський реванш. Ювентус завдяки єдиному голу з пенальті Платіні (58') виграв трофей. Однак матч увійшов в історію, як одна з найтрагічніших сторінок світового футболу - "Ейзельська трагедія". Дії англійських футбольних хуліганів спричинили тисняву і, як наслідок, обвал стіни брюссельського стадіону "Ейзель". Загинуло 39 осіб, 32 з яких були італійськими тифозі, сотні людей отримали травми, а англійські клуби було дискваліфіковано з єврокубків на 5 років.

Ліверпуль - Мілан 3:3 (3:2, пенальті)

25 травня 2005 рік. Олімпійський стадіон, Стамбул

Майже через 30 років після перемоги Ювентуса відбувся найдраматичніший фінал в історії - "Стамбульське диво". Мілан у першому таймі забив тричі (1' Мальдіні, 39', 44' Креспо) й підсвідомо вже святкував черговий євротрофей, але Стівен Джеррард і Ко вирішили інакше. У другому таймі спочатку сам Стіві Джі (54'), а потім Шміцер (56') і Алонсо (60') зрівняли рахунок і гра перейшла в додатковий час, після чого - в серію пенальті. 3:2. Ліверпуль - переможець Ліги чемпіонів.

Мілан - Ліверпуль 2:1

23 травня 2007 рік. Олімпійський стадіон, Афіни

"Россонері" вдалося взяти реванш за дивну поразку дворічної давнини. Долю матчу вирішив дубль Філіппо Індзагі (45', 82'). За хвилину до закінчення основного часу Кейт відквитав один гол, але на цьому все - 2:1.

Як зазначлося вище, Англію в цих фіналах представляв виключно Ліверпуль, Італію: Рома, Ювентус і Мілан двічі. Тож в історії англо-італійських протистоянь у фіналах Ліги/Кубка чемпіонів - поки 2:2.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова Довбик повторив рекорд Арсена Авакова 11448
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 269707 21
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос 10246 2
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй 2717
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі 2480
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 72553
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 300689 6
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5414
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 36383
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 44936 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24590
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 282567