Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя

У кінці травня подружжя святкує десяту річницю свого весілля

Джерело - Чемпіон.

Гравець донецького Шахтаря Тарас Степаненко має чимало здобутків не лише на футбольному полі, а й в особистому житті. Півзахисник одружений на Маргариті Степаненко, яка подарувала йому трьох чудових синів: Ярослава, Мирона та Святослава.

Усі діти були названі в честь відомих історичних постатей, які імпонують батькам хлопчиків. Маргарита активно веде Instagram, де показує цікаві історії сімейного життя та викладає відео з авторськими рецептами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

Усе почалося в закладі, де Маргарита й Тарас були на різних заходах. Хлопець помітив дівчину та вирішив познайомитися. Вони обмінялися номерами та домовилися про зустріч у кафе. На той момент футболісту було 19, а його пасії – 16. На першому побаченні у пари сталася курйозна ситуація. Офіціант їм приніс два молочних коктейлі, адже вони були ще дітьми, тому за рахунок платити не довелося. Щоб вразити дівчину, Тарас, як істинний мачо, приїхав на Таврії.

Маргарита розповідала, що не розуміла як футбол може бути професією, на яку потрібно ходити кожного дня та заробляти гроші. Вона сприймала цей вид спорту, як захоплення свого коханого.

До повномасштабної війни Степаненки жили у великому будинку в Конча-Заспі, проте заради безпеки дітей Тарас відправив дружину з синами до Іспанії. Родина має ще четверту дитину – кота Лео. Саме цей персонаж часто допомагає Маргариті створювати кумедний контент.

Жінка розповідає, що Тарас прикладний сім’янин. На нього завжди можна покластися та довірити дітей. Пара виховує погодок, що є дуже складним завданням у вихованні.

Пара перебуває у шлюбі 10 років та слугує зразком сімейних стосунків та виховання дітей.

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