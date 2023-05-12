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Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Сьогодні 14:00 Андрій Твердохліб 274847
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу з легкої атлетики Жанна Блок (Пінтусевич - дівоче прізвище) стала першою українською спортсменкою, яка знялася для знаменитого журналу Playboy.

Чому вибір редакції американського журналу припав на українку - достеменно невідомо. Може бути, тому що на носі були Олімпійські ігри в Афінах-2004, а Жанна була однією з головних конкуренток Меріон Джонс, на той момент справжньої зірки в США та світі. Тим більше. завдяки своєму американському чоловікові українка вже жила в Маямі (чоловік паралельно був її менеджером).

Мої сумніви розвіяв пристойний гонорар, який я отримала за цю фотосесії, - розповідала Жанна Максиму Розенко в один зі своїх приїздів до Києва. - В іншому випадку навряд чи б в квітні, в розпал підготовки до Олімпіади летіла через всю країну в Лос-Анджелес на зйомки. Вони мені не дуже сподобалися. В першу чергу, своєю тривалістю. В один з моментів почало здаватися, що фотосесія не закінчитися ніколи - зйомки тривали близько 12 годин. Знімала ціла команда з 8 чоловік. Зате самі фото мені дуже сподобалися.

Особиста справа:

Жанна Блок народилася 6 липня 1972 року у місті Ніжин Чернігівської області. Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Дворазова чемпіонка світу - (1997, 2001). Фіналістка Олімпійських ігор в Атланті-1996 і Сіднеї-2000. Учасниця Олімпійських ігор в Афінах-2004.

Жанні фотосесія дуже сподобалася. А вам?

Максим Розенко, Чемпіон

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