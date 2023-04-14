Історія дня: капітани Динамо та Руха влаштували великодню битву карашанок перед матчем - ВІДЕО

Футболісти пройнялися передсвятковим настроєм

Джерело - Чемпіон.

Сергій Сидорчук та Олексій Довгий провели незвичне жеребкування перед стартовим свистком матчу 21-го туру УПЛ.

Капітани Динамо та Руха влаштували змагання на міцність між великодніми яйцями замість традиційного підкидання монетки. Здається, міцнішою крашанка виявилась у Довгого.

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У підсумку команди зіграли внічию (1:1), один із голів забив саме Довгий.

Напередодні Минай креативно привітав уболівальників із прийдешнім Великоднем.

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