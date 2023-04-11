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Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі

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Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі
#Лемпард, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

6 квітня 2023 року Френк Лемпард вдруге повернувся до Челсі, щоб знову взяти на себе керівництво клубом під час дуже складних часів. І тепер, на відміну від першого разу, перед Френком нема конкретної задачі “перемагати попри все”, тепер його обов’язок до кінця кампанії-2023/2024 — зв’язати футболістів, керівництво, працівників та всю систему, аби цей натовп знову можна було називати клубом, який нещодавно вигравав Лігу чемпіонів.

Чому Лемпард і чому саме зараз 

Френк Лемпард — системна людина. Не плутати зі системним менеджером — ні у Френка, ні у Челсі нема системи гри, щоб пов’язувати одне з іншим. Але Френк — дуже велика фігура, це навіть дивно заперечувати. За його тимчасовим поверненням стоїть Бехдад Еґбалі — про це повідомив Флоріан Плеттенберг зі Sky Germany. Еґбалі — права рука Тодда Боулі (співвласника клубу), він відповідальний за трансферні та менеджерські рішення чи, бодай, більше за всіх впливає на ці процеси. 

Головні переваги призначення Лемпарда зараз — зупинка спекуляцій з приводу активного пошуку наступного менеджера та просто можливість для футболістів зосередитися на завершенні сезону. Попрацювавши під керівництвом трьох менеджерів, відразу підхопити ідеї четвертої людини зі сторони гравці Челсі просто не змогли б, тому Френк — це більше про психологічне підсилення, ніж про тактичні переваги перед головною битвою в сезоні у Лізі чемпіонів, де “сині” досі продовжують виступати. 

Призначення Лемпарда уведе пошук тренера з публічного поля в поле внутрішніх перемовин, де не буде розгортатися сага з плітками, нескінченними контактами, фінансовими угодами та таке інше. А ще дане рішення можна пов’язати з чутками, що Юліан Нагельсманн поки не готовий повернутися до нової роботи, але це все лишається, хоч і якісними, але чутками без офіційних заяв. 

Що може дати Лемпард цьому Челсі просто зараз 

Призначення Лемпса не несе в собі намагання врятувати сезон, головна мета на сьогодні — віднайти футболістів та допомогти їм знову повірити в себе. Челсі майже укомплектований на наступний сезон, тому гравці, які виступають за команду зараз, продовжать це робити й надалі — це стосується нових футболістів, хто прийшов сюди в останні місяці та ще не розуміє цінність такої можливості. 

Френк може пояснити тим, хто сумує, чи тим, хто поки не хоче віддаватися справі на сто відсотків. За останні два сезони це вже другий випадок, коли тренер, який приходить до елітної команди Прем’єр-ліги на завершальному етапі сезону, не має перед собою довготривалої угоди та виконує лише короткостроковий контракт. Схожа ситуація була з Ральфом Ранґніком у минулому сезоні — це дало Манчестер Юнайтед бажаний час, щоб зробити виважені кроки в пошуках наступного керівника команди. 

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Призначення матиме більше психологічний характер: Лемпард — нова людина й для цього керівництва, й для цього складу футболістів, але не нова для фанатів, для логотипа на грудях. Зараз украй потрібно знайти людину, яка пов’яже ці роздріблені структури. Крім цього, фігура Френка може допомогти розв'язати проблему з Мейсоном Маунтом, який все ще не підписав нову угоду з лондонським клубом, але дуже поважає Лемпарда, який повірив у нього за своєї першої каденції на Стемфорд Брідж та зробив гравцем основного складу. 

Здається, що в Лемпарда буде багато залаштункової роботи, оцінити яку можна буде тільки після певного часу, й не тільки результатами на полі. Моральний стан футболістів, готовність віддаватися матчам та прийняти нового менеджера, який прийде наступним, — довгострокові завдання. 

Щодо перемог у матчах, то тут є лише одне завдання — це налаштувати футболістів до двобою проти Реал Мадрида. В іншому разі перемоги для Челсі у цьому сезоні не несуть ніяких математичних шансів на те, аби пробитися кудись до єврокубків на наступний сезон. 

Як цей перехід допоможе Мудрику

Для Михайла тепер все трішки простіше: ще влітку Лемпард звертався до керівництва Евертона, щоб ті зробили спробу підписати українського вінгера, але запропоновані 25 мільйонів євро були вкрай непереконливими для Шахтаря. Тепер у Френка є певний час, аби попрацювати з футболістом, якого він хотів придбати вже давно.

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Щодо ігрових схем, то комфортний формат гри для Лемпарда — це саме те, до чого звик і Мудрик: зрозумілі 4-3-3, з явними функціями вінгерів, де в Михайла буде простір розкритися та спробувати продемонструвати свої вміння. З іншого боку, конкуренцію дотепер ніхто не виключав, тому для того, аби пробитися на поле, треба буде обійти у виборі складу Пулішича, Феліша та Стерлінга. Прогулянки не очікується. 

Лемпард — дуже важлива фігура в історії Челсі, його шлях, бекграунд та непогано виконана робота у скрутні часи трансферного бану додають ваги й без того дуже впливовому екскапітану команди. Для Челсі було б гарно, якби Френк залишився у системі клубу й після того, як його короткострокова угода закінчиться. 

Але Лемпард не готовий закінчити кар’єру тренера, яку він розпочав зовсім нещодавно, тому ця сентиментальна зустріч, хоч і буде теплою, але не буде тривати надто довго. 

Євген Вайлдер, Чемпіон

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Фото: Reuters, Getty Images

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