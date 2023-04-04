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Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика

Пофантазуймо трохи?
Сьогодні 19:57 Андрій Павлечко 52 0
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика
#Олександр Алієв, #Андрій Павелко, #Євген Селезньов, #Олександр Усик, #Ігор Циганик, #Артем Довбик, #Катерина Монзуль

Джерело - Чемпіон.

Інсайди... Вкидання виняткової інформації в публічний простір настільки "на тоненького", що стінки жерстяної банки з-під пива здаються товстішими, ніж правдивість фактів із перших вуст. Однак у Фабріціо Романо з цим проблем немає. А ось в Україні інсайдерів розвелося дуже багато, і їхні "прогнози" більше нагадують тактику "пальцем в небо".

Одним з таких є Ігор Циганик, який, до речі, підрахував, що 70% його інсайдів збуваються, але не завжди. Влітку 2022-го року експерт стверджував, що Зінченко потрібен Пепу Гвардіолі та залишається в стані "містян", а Сашко зібрав речі та перебрався в Арсенал. І це не поодинокий випадок. У Циганика сумнівна репутація футбольного інсайдера, і нещодавно Ігор пішов ще далі: Ексведучий Профутболу сказав, що Віктор Циганков, цілком можливо, після закінчення сезону перейде в Манчестер Сіті. Можливо, він трішки перебрав під час святкування голу Бєсєдіна, а ми уявили, які ще інсайди можуть бути в запасі Циганика.

Алієв очолить УАФ

Суперечки довкола посади президента Української асоціації футболу існують давно. Печерський районний суд уже двічі відсторонював Андрія Павелка від роботи, але УАФ заперечує звинувачення – з УНІАН і ТСН гарант українського футболу взагалі збирається судитися "за поширення фейкової інформації".

Фото - УАФ

Джерела стверджували, що через рішення суду Павелко не зможе переобратися до Виконкому УЄФА. Як повідомляють, Андрій Васильович хоче висунути свою кандидатуру на посаду віцепрезидента організації. У разі затвердження Павелко буде отримувати понад 50 тисяч євро на місяць. Можливо, через це думки посадовця не з українським футболом, а з майбутньою передвиборчою кампанією. Тоді в Циганика може з’явитися новий інсайд, що по завершенні сезону, коли одіозного чиновника скинуть із посади, у президентське крісло УАФ цілком може сісти Олександр Алієв. Гірше точно не буде, а спробувати можна. Не всі ж посади повинен займати Ротань.

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Селезньов поб’є рекорд

Князь українського футболу завершує кар'єру футболіста, тож Максим Шацьких видихнув, бо Селезньов залишив його бомбардирське досягнення у спокої. Євген досі є одним з найцікавіших футбольних персон для преси. Його "заробітки", мовні конфлікти, дзвінки до Сеньківа змушували ЗМІ пускати слину і штампувати новини про нього.

Останнім часом Селезньов не брав участі в офіційних матчах за Минай, а висловлювання про війну, благодійні ігри, відмова від рекорду й перехід на українську – те, чого не міг передбачити жоден інсайдер. Та все ж один інсайд Циганик міг приберегти.

Селезньов дедалі частіше почав з'являтися в боксерських залах, ще під час періоду в Колосі футболіст неодноразово кликав уболівальників поспарингуватися за стадіоном. І ось, можливо, нещодавно він зателефонував Ігорю Степановичу й надав ексклюзивну інформацію: "Селезньов знову йде за рекордом – боксерським". Вже зовсім скоро журналіст може повідомити інсайд, що Сєля збирається повторити особистий рекорд Усика. Тепер 20/0/0 чекаємо в активі іншого українця.

Монзуль працюватиме на матчах Ліги чемпіонів

Арбітриня Катерина Монзуль зараз вважається однією з найкращих українських футбольних суддів. IFFHS визнав її другою в рейтингу жінок-арбітрів у світі – перше місце забрала Стефані Фраппар, яка працює на матчах французької Ліги 1. Монзуль, натомість, обслуговує матчі Української Прем'єр-ліги, однак, часом допускає помилки. Найбільше на це скаржаться гравці та тренери київського Динамо. А інсайд, який, імовірно, є в рукаві Циганика, – що Монзуль буде працювати головною суддею на матчах Ліги чемпіонів з наступного сезону – змусить Владислава Ваната вибухнути.

Після поразки від Інгульця (0:2) нападник киян зізнався, що не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри. Мабуть, Ванат не дивиться матчі команд із топчемпіонатів. А з іншого боку, чому Владислава повинно хвилювати суддівство Монзуль у Лізі чемпіонів, якщо наступного сезону він там навряд чи зіграє.

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Довбик замінить Лукаку в Інтері

В Інтері більше не розраховують на Ромелу Лукаку. Спортивний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта заявив, що не збирається викупляти контракт нападника і той повернеться до Челсі. Тож місце в коридорі біля роздягальні лондонців йому точно знайдуть. У цьому сезоні статистика Ромелу залишає бажати кращого: за 16 матчів Серії А нападник забив 3 голи і оформив 1 асист.

Тепер міланцям терміново треба шукати заміну Лукаку, бо профіль такого футболіста необхідний Інтеру. І, можливо, Ігор Циганик володіє інформацією, що Артем Довбик вже збирає речі в Італію. Український футболіст неодноразово казав, що намагається наслідувати бельгійця: "До Лукаку мені ще далеко, але намагаюся відповідати його рівню. Подобається його гра, спостерігаю за ним. Намагаюся грати, як Лукаку". Однак, якщо Циганик має такий інсайд, то Довбик не те що далеко від Ромелу, а вже буквально стоїть на порозі його номера на клубній базі…

Андрій Павлечко, Чемпіон

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